Consumi, De Novellis (Ref Ricerche): ‘”I dazi di Trump creano problemi all’Europa”

(Adnkronos) – “Trump non sta facendo bene all’America, ma sta creando qualche problema anche in Europa. Le news non aiutano, la politica internazionale è diventata più complessa e le famiglie hanno anche paura che una guerra tariffaria possa innescare aumenti dei prezzi e vanificare il recupero del potere d’acquisto”. Sono le parole di Fedele De Novellis, economista e partner di Ref Ricerche, intervenendo a Milano all’incontro organizzato da Ibc, l’Associazione industrie beni di consumo, in occasione dell’assemblea 2025. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)