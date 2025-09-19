27 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Consumi: Sociologa Martello, ‘Sofficini Findus innovatori e alleati delle emozioni a tavola’

REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I Sofficini sono stati non solo dei grandi innovatori, rivoluzionando le tavole degli italiani, ma sono riusciti a rimanere grandi alleati anche sul piano emozionale, da un punto di vista delle relazioni, della convivialità, del simbolico del cibo. In questi 50 anni, da semplice nutrimento, inseriti in un rituale familiare piuttosto compatto e ingessato, i Sofficini sono riusciti con grande disinvoltura ad accompagnare la dinamicità dei cambiamenti delle famiglie, della società italiana e della cultura alimentare”. Lo ha detto Patrizia Martello, Sociologa dei Consumi e della Comunicazione, all’evento di celebrazione dei 50 anni degli iconici Sofficini Findus, organizzato a Roma: un’occasione per celebrare questo prodotto iconico e pioniere, che ha di fatto inventato una categoria rivoluzionando il mondo dei surgelati. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

