Cosi (Metro Italia): “ Insieme ai produttori locali per valorizzare le eccellenze del territorio altoatesino”

"Siamo venuti in Alto Adige per parlare di sostenibilità, un pilastro fondamentale per la nostra azienda, riuniti intorno a un tavolo con i ristoratori, i produttori e le istituzioni". Così Marco Cosi, Head of Beverage, Wine, Near Food and Localism di Metro Italia, è intervenuto al ristorante "1524" di Cornaiano (BZ) durante l'ottava tappa del tour "SquisITA – L'Italia in un boccone", promosso da Metro Italia dal 2022 in occasione del suo 50° anniversario per sottolineare il forte legame dell'azienda con le produzioni eccellenti del territorio in tutta Italia.