Cosmetica: Cosmoprof, olio di palma certificato per maggiore sostenibilità del settore

(Adnkronos) – La certificazione degli ingredienti dei prodotti cosmetici rappresenta un'opportunità di maggiore sostenibilità per le aziende produttrici. In un contesto di crescente attenzione da parte dei consumatori al tema, l'olio di palma sostenibile, promosso e valorizzato dall'Unione italiana per l'olio di palma sostenibile, gioca un ruolo da protagonista. Se ne è parlato in occasione del workshop 'Bellezza rigenerativa e green claims', organizzato da Icea – Istituto per la certificazione etica ed ambientale in collaborazione con Cosmos-Standard. L'incontro si è svolto nel corso della seconda giornata della 56esima edizione di Cosmoprof worldwide Bologna, la manifestazione dedicata all'industria cosmetica, in svolgimento fino al 23 marzo al Quartiere fieristico del capoluogo emiliano.