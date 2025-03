(Adnkronos) – “L’Italia deve tutelare la cosmetica e promuoverne gli interessi, èsettore trainante a livello mondiale”. Lo ha dichiarato l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Michele Picaro, a margine dell’evento organizzatoa Bruxelles dalla Value of beauty Alliance, che ha chiesto alla Commissione europea l’avvio di un dialogo strategico per affrontare iproblemi relativi all’impatto legislativo sul settore. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)