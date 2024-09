Costanzo (Humanitas): ‘Deucravacitinib induce guarigione psoriasi in 60% pazienti’

(Adnkronos) – “Rispetto alle terapie iniettive, finalmente abbiamo una piccola molecola che può essere assunta per bocca una volta al giorno e che induce la guarigione delle placche psoriasiche in più del 60% dei pazienti, finché si continua con l’assunzione”. A dirlo il professore ordinario di Dermatologia e direttore dell’Uoc di Dermatologia presso Irccs Istituto clinico Humanitas di Rozzano (Mi) Antonio Costanzo, durante la conferenza stampa con cui Bristol Myers Squibb ha annunciato il via libera da parte di Aifa alla rimborsabilità di deucravacitinib per il trattamento della psoriasi da moderata a severa. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)