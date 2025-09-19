32.7 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Cusenza (Acea), ‘Dal cinema le chiavi per sensibilizzare sul tema dell’acqua’

Video News
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “Il cinema è la proiezione dei sogni, quindi legare l’acqua al sogno significa attribuirle un’importanza molto forte e valorizzare la battaglia in nome dell’acqua. Oltre al Blue Carpet e allo stand Acea, dove cast e registi verranno a trovarci, ospitiamo anche la mostra Acea Heritage al Teatro Olimpico” Così Virman Cusenza, Direttore Comunicazione di Acea, alla conferenza di presentazione della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
32.7 ° C
34.3 °
31 °
37 %
1.8kmh
0 %
Ven
31 °
Sab
32 °
Dom
30 °
Lun
27 °
Mar
20 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (19)Almanacco (15)elezioni regionali Toscana 2025 (12)Serie C (10)vigili del fuoco (9)santi del giorno (8)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati