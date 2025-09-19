Cusenza (Acea), ‘Dal cinema le chiavi per sensibilizzare sul tema dell’acqua’

(Adnkronos) – “Il cinema è la proiezione dei sogni, quindi legare l’acqua al sogno significa attribuirle un’importanza molto forte e valorizzare la battaglia in nome dell’acqua. Oltre al Blue Carpet e allo stand Acea, dove cast e registi verranno a trovarci, ospitiamo anche la mostra Acea Heritage al Teatro Olimpico” Così Virman Cusenza, Direttore Comunicazione di Acea, alla conferenza di presentazione della Festa del Cinema di Roma, presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)