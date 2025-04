Dazi Usa, Landini (Cgil): “Ue risponda unita, governo eviti delocalizzazione aziende”

(Adnkronos) – “I dazi sono una logica molto pericolosa e, tra l’altro, siamo in una fase in cui c’è anche una rincorsa al riarmo nel mondo che non ha precedenti. Credo sia assolutamente necessario agire per superare questa logica ed è importante che l’Europa si muova unitamente in questa direzione. Contemporaneamente, penso sia importante che il nostro governo dica cose più precise di quelle dette fino ad ora. Il primo problema è evitare che le imprese italiane delocalizzino, dall’altra parte c’è un problema relativo a come rilanciare gli investimenti e come aumentare i salari delle lavoratrici e dei lavoratori”. Parole del segretario generale della Cgil Maurizio Landini a margine dell’incontro svoltosi presso la sede nazionale della Confederazione a Roma. —lavorowebinfo@adnkronos.com (Web Info)