Design, a Milano il ‘Kinder Sorpresa Design Studio’, un viaggio immersivo tra le iconiche sorprese 

(Adnkronos) – In occasione della Milano Design Week 2025 Kinder al pubblico di Kinder Sorpresa Design Studio, l’installazione per essere un viaggio immersivo nel mondo delle iconiche sorprese Kinder, dove i visitatori potranno scoprire il dietro le quinte della loro creazione e che sarà visitabile dal 10 al 12 aprile in via Novi 2. Con l’installazione, Kinder Sorpresa racconta mezzo secolo di storia, durante il quale il brand ha saputo mantenersi attuale, comprendendo le esigenze e i gusti delle generazioni che si sono susseguite. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)