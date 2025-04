Design, Blondi (SUNS): “Con glo condividiamo stessa visione di innovazione e stile”

(Adnkronos) – “Glo e SUNS condividono la stessa visione di innovazione e di stile unico personale e distintivo. Dalla loro collaborazione nasce questa capsule limited edition, che unisce la tecnologia di cloud con la creatività di SUNS. Non vuole essere solo un progetto di design, ma una vera interpretazione delle tendenze di lifestyle contemporaneo”. A dirlo Lucia Blondi, co-founder di SUNS, alla presentazione dell’opera Hyper Portal, nata all’interno del progetto artistico glo for art, nell’ambito della Milano Design Week 2025, in cui è stata annunciata anche la nuova collezione inedita in collaborazione con il brand SUNS, frutto di un incontro tra innovazione e design. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)