Design, Frega (Philip Morris Italia): “Presenza a Mdw ha aiutato a far crescere riconoscibilità brand”

(Adnkronos) – “In questi anni Iqos ha visto crescere la riconoscibilità del brand in Italia, di pari passo con la nostra presenza alla Milano Design Week. Forse, parte del successo di Iqos è legato anche a ciò che abbiamo fatto in questi anni in questo luogo”. Parole di Pasquale Frega, presidente e amministratore delegato di Philip Morris Italia, alla presentazione di ‘Curious X: sensorium piazza’, l’installazione firmata Seletti con la quale Iqos celebra, in occasione della Milano Design Week, la sua crescente community, giunta a contare oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo. Con questo progetto, Iqos lancia anche la campagna 2025 ‘Iqos Curious X’ e annuncia la sua collaborazione con l’iconico brand di design, dalla quale nascerà anche un nuovo dispositivo il cui lancio è fissato per l’autunno 2025.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)