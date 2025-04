Design: Geberit, sintesi di forma e funzione al Fuorisalone 2025

(Adnkronos) – Geberit, azienda europea leader nel settore dei prodotti sanitari, torna in zona Tortona e riconferma il sodalizio con Superstudio Più, presentando al Superdesign Show il concept “Where Water Meets Design”, in occasione dell’edizione 2025 della Design Week di Milano, in programma dal 7 al 13 aprile. Attraverso una vera e propria esperienza multisensoriale, i visitatori possono seguire il percorso dell’acqua e il suo incontro con la tecnologia e l’esperienza Geberit, che offre soluzioni d’avanguardia per la progettazione di uno spazio bagno efficiente, bello e funzionale. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)