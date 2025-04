Design: Iqos apre le porte di ‘Curious X: sensorium piazza’ e lancia campagna global 2025

(Adnkronos) – Iqos consolida la sua presenza alla Milano Design Week, a cui partecipa da ormai otto anni, e all’Opificio 31 apre le porte della sua ‘Curious X: sensorium piazza’, un’installazione firmata dall’amato brand di design Seletti con la quale Iqos non solo celebra la sua crescente community, che conta oltre 32 milioni di utilizzatori adulti in tutto il mondo, ma lancia anche la campagna global 2025 ‘Iqos Curious X’ e annuncia la creazione di un nuovo dispositivo in edizione limitata, nato proprio dalla partnership con Stefano Seletti. Per il nuovo prodotto, che coniuga la mission di Philip Morris International di ‘un mondo senza fumo’ e l’estetica di Seletti, però, si dovrà attendere l’autunno. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)