Per finanziare l'aumento delle spese nella difesa chiesto dagli Usa agli alleati Nato, la cosa migliore sarebbe ricorrere agli "eurobond", ma in tempi difficili come questi si può anche intervenire sul "patto di stabilità". Lo sottolinea il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a Bruxelles a margine del ministeriale Nato a Bruxelles.