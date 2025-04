E-commerce, Siragusa (Tannico): “Shopify asset importante”

(Adnkronos) – “Abbiamo iniziato il nostro percorso nella digitalizzazione dieci anni fa. Oggi, grazie anche a Shopify, attraversiamo una nuova fase che ci permetterà, ad esempio, di aumentare l’experience dei nostri clienti. In questa nuova fase, Shopify è un asset importante per noi”. Così Daniela Siragusa, Chief Marketing Officer Tannico, intervenendo a margine del panel “Innovare con Shopify: le esperienze di Davines, Talea e Tannico”, nell’ambito di Netcomm Forum 2025, la due giorni di riferimento per il settore del retail dove Shopify è per la prima volta Main Partner.

