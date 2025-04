Edoardo Leo e Micaela Ramazzotti: “Il cinema italiano sta bene, proviamo a celebrarlo”

(Adnkronos) – Sono due tra i più illustri e apprezzati protagonisti del cinema italiano, capaci di spaziare dalla commedia al dramma. Con i loro film ci hanno fatto riflettere, ridere e anche piangere portando sul grande schermo ruoli complessi e autentici, non solo come attori ma anche come registi. Micaela Ramazzotti ed Edoardo Leo, ospiti del vodcast dell’Adnkronos, raccontano il loro ultimo film ‘30 notti con il mio ex’ con la regia di Guido Chiesa, dal 17 aprile nelle sale distribuito da PiperFilm. Tra risate e ricordi, l’intervista è anche l’occasione per parlare del cinema italiano, dei David di Donatello e del loro rapporto con Roma. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)