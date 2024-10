Emofilia, Ricca (Città della Salute Torino) “Associazioni pazienti fondamentali per il benessere psicofisico”

(Adnkronos) – A Torino l’incontro ‘OLTRE LAB. Dalla consapevolezza all’empowerment’, organizzato da Sobi con il patrocinio di Acep – Associazione Coagulopatici Emofilici Piemontesi “Massimo Chesta” ODV. “Eventi come quelli di oggi sono fondamentali per dare consapevolezza al paziente e alla famiglia di come un’associazione e i pazienti stessi possano collaborare nell’ottenere una vita libera dalla malattia” afferma Irene Ricca, ematologa presso il Centro Emofilia pediatrico dell’ospedale infantile Regina Margherita di Torino. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)