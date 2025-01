Eni: nuovo impianto Saf a Gela, un passo avanti per sostenibilità dell’aviazione europea 

(Adnkronos) – A Gela è operativo un nuovo impianto bioraffineria di Enilive, capace di produrre fino a un terzo della domanda europea di Saf, il carburante sostenibile per l’aviazione. Utilizzando materie prime rinnovabili, riduce le emissioni di Co2 fino all’80%, rispetto ai carburanti tradizionali, contribuendo agli obiettivi del Green Deal europeo. L’iniziativa, che coinvolge compagnie come Ita, Ryanair, EasyJet e Volotea, promuove la decarbonizzazione del settore aereo e lo sviluppo tecnologico locale, posizionando Gela come simbolo di innovazione e sostenibilità. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)