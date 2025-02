(Adnkronos) – I produttori locali come motore dell’eccellenza gastronomica dei territori e della strategia di sostenibilità di Metro Italia, che a Bolzano, in Alto Adige, ha celebrato l’ottava tappa del tour “SquisITA – L’Italia in un boccone”, partito nel 2022 per celebrare il 50° anniversario dell’azienda.

Nella cornice della tenuta Rungghof, nel “Ristorante 1524” dello chef Manuel Ebner, Metro Italia ha organizzato un confronto sulla promozione delle eccellenze enogastronomiche del Trentino – Alto Adige, sostenendo il legame con il territorio e favorendo l’adozione da parte dei ristoratori di materie prime eccellenti, simbolo della tradizione locale.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)