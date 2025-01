Ercoli Finzi: “STEM e futuro: senza scienza e tecnologia rischiamo di restare fuori dai processi decisionali”

(Adnkronos) – “Le materie STEM sono fondamentali, anche se sono proprio materie da cui i giovani rifuggono preferendo altri indirizzi di studio, e questo vale sia per le ragazze che per i maschi. Invece abbiamo davanti un futuro di tecnologia. Se oggi non ci occupiamo delle materie STEM, saremo tagliati fuori dalle conquiste della tecnologia e di tutte le scienze ad essa connesse.” Questo il commento di Amalia Ercoli Finzi, ingegnere aerospaziale, intervenuta al convegno “Materie STEM: le professioni del futuro” a Montecitorio, dove è stata inaugurata “Una vita da scienziata – I volti del progetto #100esperte”, la mostra fotografica di Fondazione Bracco. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)