Euro 2024, Di Lauro (Sisal): “Spagna favorita per il titolo continentale”

(Adnkronos) – La prima semifinale vede di fronte la Spagna, a caccia del suo quarto titolo continentale (record), e la Francia che non trionfa dal 2000. “Secondo gli esperti Sisal la Spagna, unica tra le quattro finaliste ad aver sempre vinto durante il torneo, è favorita al 31% con inglesi e transalpini entrambe al 27% mentre gli Oranje chiudono al 15%. Ma attenzione a dar per sconfitti i ragazzi di Koeman”. Così Ignazio Di Lauro, Betting Director Sisal, sul campionato europeo di calcio numero 17 in corso in Germania. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)