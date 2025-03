Farmaceutica: Parrini, ‘in Ue aumentare sicurezza strategica e ridurre dipendenze’ 

(Adnkronos) – “L’Europa è in una fase molto complicata ma anche ricca di opportunità nella sua storia, lo scenario globale è in rapido mutamento, bisogna, come ha detto Draghi nel suo rapporto pubblicato a settembre, aumentare la sicurezza strategica e diminuire le dipendenze. È importante stabilire sinergie con chi può fare nel nostro Paese investimenti innovativi ad alto valore aggiunto che fanno crescere l’economia e la nostra comunità, danno posti di lavoro e garantiscono l’export. Lilly Italia è un caso esemplare di azienda americana che investe in Italia, un messaggio di apertura importante”. Così Dario Parrini, senatore della Repubblica, in occasione dell’evento ‘Le autonomie strategiche nel nuovo scenario globale’, organizzato nella sede di Lilly Italia a Sesto Fiorentino dal Comitato Public Affairs di AmCham. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)