Fiera del Libro di Francoforte 2024, presentato il francobollo dedicato all’Italia Ospite d’Onore

(Adnkronos) – Si è svolta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la cerimonia di emissione del francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Le eccellenze del sistema produttivo ed economico” dedicato all’Italia Ospite d’Onore alla Fiera del Libro di Francoforte 2024, in programma dal 16 al 20 ottobre. Prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e distribuito da Poste Italiane, il francobollo ripropone il logo della partecipazione con il motto “Radici nel futuro” e i colori del tricolore rappresentati in un libro aperto da cui nasce un germoglio, simbolo di crescita e in grado di proiettare verso il futuro. —culturawebinfo@adnkronos.com (Web Info)