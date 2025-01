Fiere: Zannini, ‘Cosmoprof 2025 riferimento per cosmetica con network worldwide’

(Adnkronos) – “Cosmoprof è il marchio di riferimento per l’industria cosmetica in ambito fieristico ed è un grande network che ha consentito uno sviluppo worldwide. Bologna, nella prossima edizione”, dal 20 al 23 marzo, “ospiterà più di 3 mila espositori, provenienti da oltre 60 paesi, e visitatori da 150 paesi”. Lo ha detto Enrico Zannini, direttore generale di BolognaFiere Cosmoprof, descrivendo le novità dell’edizione 2025: “più grande della precedente” con “in 25 padiglioni” per ospitare “tutti i settori dell’industria cosmetica”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)