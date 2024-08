Filosofie sotto le stelle, Maximo Ibarra spiega legame tra innovazione e filosofia

(Adnkronos) – Nella cornice dello Stadio Palatino di Roma, si è svolta la serata intitolata ‘Menti’, a chiusura della tre giorni “Filosofie sotto le stelle”, promossa da Roma Capitale, dove l’amministratore delegato di Engineering, Digital Transformation Company leader in Italia, Maximo Ibarra ha parlato del rapporto tra innovazione e filosofia e di come l’Intelligenza Artificiale può aumentare la nostra creatività. Inoltre, nel corso della serata, Ibarra ha dialogato con gli avatar di Platone e Confucio, addestrati per fornire risposte in linea con il pensiero dei due filosofi, diventando così un esempio di come la potenza computazionale dell’Intelligenza Artificiale può essere incanalata in esperienze in grado di mettere insieme innovazione e classicità. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)