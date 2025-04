Financial Forum 2025: ai, innovazione e valori al centro della V edizione

(Adnkronos) – Con contenuti mirati e una visibilità mediatica estesa, il Financial Forum di Comunicazione Italiana, la cui quinta edizione è intitolata ‘Co-intelligenza & corporate finance’, offre a Ceo e Cfo di aziende, pubblica amministrazione e istituzioni l’opportunità di confrontarsi, condividere competenze e presentare success stories e si afferma evento di riferimento per l’innovazione finanziaria. Il Forum, che per l’edizione 2025 ha scelto la Sede di Assolombarda a Milano, ha promosso con talk show, tavoli tematici, business matching, speech e workshop un dialogo costruttivo con figure autorevoli del mondo corporate, dell’economia e dell’informazione. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)