"L'Ai non deve essere vista come strumento sostitutivo, ma come supporto alla capacità umana per raggiungere risultati superiori" ha detto Angela Persano, business process reengineering manager di Idc, alla quinta edizione del Financial Forum, l'evento di riferimento per l'innovazione finanziaria e il ruolo strategico dei Cfo nella guida e digitalizzazione delle Financial Forum 2025, promosso a Milano da Comunicazione Italiana.