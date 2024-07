Fiore (Amd Lazio): “Monitoraggio glicemia a bassa tecnologia vera svolta per diabete”

(Adnkronos) – Fiore: “Questa nuova modalità di poter utilizzare questi dispositivi per il monitoraggio del glucosio a bassa tecnologia rappresenta un passaggio epocale perché ci dà la possibilità di monitorare il profilo glicemico dei pazienti in una sorta di procedura quotidiana per tutto il giorno. Con questi dispositivi possiamo ridefinire gli obiettivi di cura e fare una terapia più appropriata”. Così Vincenzo Fiore, presidente Amd Lazio, intervenuto alla presentazione delle linee prescrittive dei presidi per il monitoraggio glicemico presso la Sede nazionale della Società italiana di diabetologia a Roma. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)