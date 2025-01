Fiscalità, Trabucchi (Assonime): “Speriamo si possa porre rimedio a qualche 

(Adnkronos) – “Ci troviamo di fronte ad una riforma di grande utilità ma forse si poteva fare qualcosa in più. Speriamo che, magari riorganizzando meglio le risorse a disposizione in sede di correttivo, si possa porre rimedio a qualche piccola inefficienza”. Lo ha detto Alberto Trabucchi, co-managing director and head of Tax department di Assonime, intervenuto all’evento “EY Tax Update 2025. Riforma fiscale: sfide e opportunità per le imprese”, organizzato da EY e focalizzato, appunto, sulla riforma fiscale in corso. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)