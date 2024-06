Focus Dengue, Vaia, “Italia è al sicuro, messe in campo azioni concrete”

(Adnkronos) – "In questi ultimi giorni ci siamo occupati molto di Dengue. Quello che accade in un mondo globalizzato ci riguarda e ci deve interessare. Abbiamo messo in campo azione concrete che rendono il nostro Paese sicuro. Noi dobbiamo fare in modo che la zanzara 'Aedes Aegypti', responsabile della Dengue, non attecchisca in Italia. Le nostre misure fanno in modo che i cittadini che arrivano nel Paese, viaggiando sugli aerei e sulle navi, si sentano sicuri". Così in un videomessaggio il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Francesco Vaia, fa il punto sulla situazione Dengue. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)