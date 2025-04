Fondazione Fs presenta primi due treni turistici green grazie a conversione a BioGnl

(Adnkronos) – Dalla trazione a gasolio a quella green a biometano: è così che Fondazione Ferrovie dello Stato, in collaborazione con Snam e Hitachi, ha rigenerato la coppia di automotrici ALn668, dando una declinazione operativa e concreta alla sostenibilità intervenendo su mezzi esistenti abbattendone le emissioni. Il completamento degli interventi di rigenerazione, parte del progetto finalizzato alla valorizzazione in chiave green del materiale rotabile del Gruppo FS Italiane da destinare al turismo ferroviario, è stato presentato oggi a Fabriano, in provincia di Ancona. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)