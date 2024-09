Food & Beverage, De Angelis (Gruppo Montenegro): “Nuovi distillati attuali in linea con trend di mercato

(Adnkronos) – “Con oltre 200 anni di storia alle spalle, Vecchia Romagna è da sempre emblema della grande distillazione italiana. Con il lancio delle Riserve abbiamo voluto rimarcare questo concetto e offrire l’opportunità al consumatore di conoscere in una nuova veste Vecchia Romagna, attraverso due distillati di altissima qualità come Riserva 18 e Riserva Tre Botti, distillati che vanno incontro a trend di mercato attuali”. Sono le parole di Daniele De Angelis, Head of Marketing Core Brands di Gruppo Montenegro, in occasione della presentazione del nuovo Progetto Ristoranti dedicato alle Riserve di Vecchia Romagna, il brandy nato in Italia più venduto al mondo, con oltre 200 anni di storia. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)