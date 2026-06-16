Food & Beverage: Gavelli (Ferrero Commerciale Italia), ‘ampliamo offerta Estathé tra sport, musica Video News 16 Giugno 2026 20:01 REDAZIONE Condividere FacebookTwitterPinterestWhatsAppLinkedin Meno di 1 ' di lettura © Riproduzione riservata TagsAdnkronosVideo Adnkronos Notizie correlate Video News Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Video News Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi Video News Bonus casa per genitori separati, manca il decreto attuativo Video News Grossi, “da Ca’ Ponticelle un modello replicabile di economia circolare e recupero ambientale” Video News Sette comuni su 10 in Italia con meno di 5mila abitanti: i dati Istat Video News Food & Beverage: Estathé, oltre 50 anni di successo fra tradizione e innovazione Video News Levissima festeggia il traguardo dei 90 anni Video News G7: scambio battute Trump-Meloni, “io abbandonato”, “noi sempre amici” Video News Quattrone (Federdistribuzione): “Sfida del retail è unire competenze e innovazione” Video News Faioli (università Cattolica): “Innovazione e contrattazione per gestire il lavoro che cambia” Carica altri Firenze poche nuvole enter location 25.3 ° C 26 ° 24.3 ° 39 % 0.5kmh 20 % Mar 25 ° Mer 31 ° Gio 37 ° Ven 38 ° Sab 39 ° Ultimi articoli Lavoro Turismo, dagli Stati Uniti a Dubrovnik: John Malkovich protagonista del nuovo film promozionale della Croazia Cronaca Tre feriti nello scontro fra auto sull’Aurelia a Grosseto Cronaca Mezzo della nettezza urbana in fiamme vicino al distributore di benzina Primo Piano Gravi carenze igienico sanitarie, la procura mette i sigilli a sette sezioni di Sollicciano Finanza Da Banco Bpm aria di controfferta su Mps, ma si attende il segnale da Siena SEGUICI SUI SOCIAL FacebookInstagramTelegramTikTokTwitterYoutube VIDEO NEWS Video News Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Video News Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi Video news Video News Ricci (Eni): “A Ravenna un modello di rigenerazione industriale per la transizione ecologica” Video News Ramonda, “il nuovo comparto rafforza Ravenna come capitale dell’economia circolare” Video News Sal Da Vinci: “Serata Eurovision a Sanremo? Bello rinnovare le cose. Mio ‘one man show’ in Rai? Chi