Forum Comunicazione 2024, Calabrò (Fondazione Assolombarda): “Musei d’impresa e archivi storici asset di competitività per le imprese”

(Adnkronos) – “I musei d’impresa e gli archivi storici sono dei veri e propri asset di competitività ed hanno una funzione economica. Raccontano infatti l’innovazione dell’impresa nel corso del tempo e dunque il lavoro delle donne e degli uomini che l’impresa l’hanno fondata e vi lavorano per processi che guardano ai mercati. Le imprese sono soggetti economici e contemporaneamente soggetti sociali e culturali”. Sono le parole di Antonio Calabrò, presidente Fondazione Assolombarda e Museimpresa, intervenuto in occasione della diciassettesima edizione del Forum Comunicazione, il principale evento in Italia dedicato alla comunicazione d’impresa e istituzionale e all’innovazione digitale, organizzato da Comunicazione Italiana e svoltosi a Milano il 6 giugno 2024. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)