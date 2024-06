Forum Comunicazione 2024, Pietrobon (Microsoft): “Copilot per Microsoft 365 è un ‘superpotere’ per chi lavora in comunicazione”

(Adnkronos) – Microsoft è impegnata nel diffondere i vantaggi dell’intelligenza artificiale a tutte le organizzazioni e professioni. Proprio l'AI è il mezzo che oggi e in futuro aiuterà coloro che lavorano nella comunicazione. Lo farà attraverso Copilot per Microsoft 365, grazie al quale tutti i professionisti della comunicazione potranno usare gli strumenti tradizionali in modo più efficace, perché Copilot è un ‘superpotere’ che permette di eliminare dalla nostra routine i task meno strategici aumentando la produttività e liberando la creatività. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)