Forum Incyte: capitale umano ed economico, leve per colmare il divario di innovazione e valorizzare la ricerca

(Adnkronos) – L’importanza di una strategia integrata che mira all’attrazione di capitali e investimenti, ma anche alla formazione e alla valorizzazione dei talenti scientifici. E’ quanto è emerso durante la seconda edizione del Forum Incyte sulla Ricerca, tenutasi a Roma, un’opportunità di confronto tra istituzioni, università e il Terzo settore. L’evento, organizzato dall’azienda biofarmaceutica Incyte Italia, in collaborazione con Formiche e Healthcare Policy, ha messo in luce come il capitale umano ed economico siano leve strategiche per valorizzare la ricerca in Italia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)