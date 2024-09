(Adnkronos) – “Sostenibilità sociale e sostenibilità ambientale può determinare in risultati positivi per la sostenibilità economica. Bisogna però sentirsi sempre allievi e mai dei maestri” ha dichiarato Roberto Pierucci, Amministratore Delegato di RCR Cristalleria Italiana SpA, in occasione dell’edizione 2024 del Forum della Sostenibilità organizzato a Palazzo Partanna di Napoli da Comunicazione Italiana. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)