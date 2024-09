(Adnkronos) – Renato Vichi, Group Head Senior Director Institutional Affairs External Communications International Banks di Intesa Sanpaolo, ospite al Forum della Sostenibilità, ha spiegato: “Il progetto Next Advisor viene già utilizzato da cinque Paesi nell’ambito del gruppo delle banche internazionali ed è uno strumento che si propone come leva di formazione on line per i giovani su temi di educazione finanziaria e cybersecurity”. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)