G7, Gesualdo (Fism): “Villaggio della Salute una full immersion sulla prevenzione”

(Adnkronos) – “La Fism in collaborazione con il ministero della Salute lancia a Bari il Villaggio della Salute. Lo slogan è ‘Facciamo crescere insieme la prevenzione’ e, infatti, il nostro logo è rappresentato da un germoglio che dobbiamo innaffiare per farlo crescere”. Sono le parole di Loreto Gesualdo, presidente della Federazione società medico-scientifiche italiane alla presentazione del Villaggio della Salute organizzato a Bari dal 29 al 1 dicembre, in occasione del G7 salute sul tema dell’antimicrobicoresistenza. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)