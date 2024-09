Gea 2024, Polenghi (Engineering): “Un riconoscimento che premia il nostro impegno”

(Adnkronos) – “Abbiamo iniziato un percorso di sostenibilità quasi due anni fa, strutturando un piano a 360° che comprende a sua volta un piano di decarbonizzazione, quello che abbiamo presentato a questo Award. Il premio ricevuto testimonia che siamo sulla giusta strada”. A dirlo, Laura Polenghi, Head of Sustainability di Engineering, azienda che si è aggiudicata il Green Economy Award per la categoria ‘sostenibilità ambientale’. Il premio di eccellenza nella sostenibilità e benessere è stato lanciato dall’Associazione For Human Community. —sostenibilitawebinfo@adnkronos.com (Web Info)