Gemmato: “Con Nuovo Gaslini si rafforza il nostro Ssn”

(Adnkronos) – “Si percepisce in maniera tangibile l’impegno della Giunta regionale e del presidente per istituire un centro sanitario di eccellenza. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro della Salute Orazio Schillaci guardano con positività a tutto questo. Si rafforza così il sistema sanitario nazionale e si dà un segnale forte nei confronti della cura dei bambini. Il Gaslini è un punto di riferimento internazionale”. Lo ha detto Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute in occasione della cerimonia di inaugurazione dei lavori, con la simbolica ‘posa della prima pietra’, per la realizzazione del nuovo ospedale Gaslini di Genova, primo importante passo nella ristrutturazione dell’ente ospedaliero pediatrico. Si tratta del ‘Padiglione zero”, che insieme agli attuali padiglioni centrali concentrerà tutte le funzioni acute, liberando gli edifici sul fronte mare che verranno destinati a una serie di funzioni non ospedaliere. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)