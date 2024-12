Genitorialità, Matera (Fratelli d’Italia): “Prima volta in 30 anni che si affronta problema denatalità”

(Adnkronos) – “E’ certa la presenza di un calo economico determinato da politiche che non hanno affrontato il problema. C’è una denatalità da oltre trent’anni, il che significa che questo è un problema che non è stato affrontato dai precedenti governi. E questa è la prima volta, con questo governo, che il problema della natalità è messo al centro delle politiche di governo ed è la prima volta che abbiamo un ministero per la famiglia, per la nascita e per la natalità, il che significa che è un problema che è stato centrale fin da quando è stato presentato il programma del governo Meloni e sono tante le misure adottate in questo periodo dall’inizio di questa legislatura”. Sono le parole di Mariangela Matera, deputata di Fratelli d’Italia in Commissione finanze, intervenuta a margine dell’evento ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’, il nuovo appuntamento di Adnkronos Q&A organizzato in collaborazione con Demografica e Merck, con il sostegno di Medical service consulting, Ivi, Nuova collaborazione associazione nazionale datori di lavoro domestico e WindTre. Al centro del confronto il sostegno alla genitorialità, realizzabile attraverso alcune direttrici fondamentali: la politica economica, l’educazione e la prevenzione per favorire la fertilità, le tecniche per superare l’infertilità e l’implementazione di un welfare aziendale orientato a favorire scelte di vita coerenti con un incremento della natalità. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)