(Adnkronos) – “È cambiato il passo, c’è attenzione su tutto. Chi è in vita e sa, deve avere timore”. Così Federica Mondani, avvocato della famiglia Cesaroni, ospite di Eleonora Daniele a ‘Storie di sera’ nella puntata dedicata al delitto di via Poma. “La procura non sta lasciando nulla al caso. La speranza è che si proceda con la stessa velocità degli ultimi mesi. Ma sappiamo che si stanno facendo cose importanti” ha aggiunto Mondani. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)