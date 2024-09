Gioranta nazionale Sla, Cerri (Aisal-Nemo): “Una battaglia da combattere insieme”

(Adnkronos) – “Accogliamo con grande entusiasmo questa partecipazione della Regione Lombardia per ribadire l’importanza che hanno i nostri pazienti. Da clinico neurologo e ricercatore non finirò mai di dire che è una battaglia che si combatte tutti insieme e la giornata nazionale Sla è assolutamente un esempio”. Lo ha detto Federica Cerri, neurologo responsabile area Sclerosi laterale amiotrofica (Sla) centro NeMo Milano e medico scientifico commissione Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) in occasione dell’accendersi dell’illuminazione verde sul Belvedere di Palazzo Lombardia per la 17esima Giornata nazionale della Sla, evento ideato, organizzato e promosso il 14 e 15 settembre da Aisla. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)