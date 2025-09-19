Giornata nazionale Sla: Bellucci, ‘istituzioni illuminate di verde segno di attenzione’

(Adnkronos) – “Le istituzioni per prime devono dimostrare amore, comprensione e devono mettere al centro della loro azione e della loro iniziativa queste persone. È per questo che le istituzioni oggi si illuminano di verde per richiamare tutti a questa forma di amore, solidarietà e attenzione al prossimo”. Lo ha detto Maria Teresa Bellucci, viceministro del Lavoro, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, per la quale Aisla, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato l’iniziativa ‘Coloriamo l’Italia di verde’, grande campagna di sensibilizzazione che coinvolge istituzioni e cittadinanza. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)