Giornata nazionale Sla: Gemmato, ‘ministero al lavoro per fermare sperequazione tra regioni’

"La sperequazione che esiste fra diverse regioni della nostra nazione nella presa in carico e cura dei malati di Sla", sclerosi laterale amiotrofica, "purtroppo esiste per tutte le patologie. Io e il ministro Schillaci, in tal senso, stiamo ponendo in campo il tema della perequazione fra le aree classicamente intese, Nord e Sud nella presa in carico e cura dei malati in generale e dei pazienti affetti da patologie importanti come la Sla". Così Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, per la quale Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica ha lanciato l'iniziativa 'Coloriamo l'Italia di verde'.