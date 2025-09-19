27 C
Firenze
venerdì 19 Settembre 2025
Giornata nazionale Sla: Massimelli (Aisla), ‘raccolta fondi per dare risposte concrete’

Corriere Toscano
(Adnkronos) – “La Giornata nazionale ha anche l’intento di raccogliere fondi: domenica 21 settembre, infatti, in molte piazze d’Italia, tutti i nostri volontari, le persone con Sla con i loro familiari, i medici, le istituzioni politiche e i sociosanitari si raccoglieranno presso i nostri banchetti per raccogliere i fondi destinati all’assistenza, ma anche per sottolineare che le famiglie non sono sole, ma sempre circondate da altre famiglie e persone”. Sono le parole di Fulvia Massimelli, presidente di Aisla – Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica – in occasione della XVIII Giornata Nazionale Sla. Tante le iniziative promosse dall’associazione nell’ambito della sua più vasta campagna ‘Coloriamo l’Italia di verde’. Già ieri infatti diversi palazzi e monumenti lombardi si sono illuminati di verde. Nel fine settimana, la Giornata prenderà vita nelle piazze del territorio, dove sarà possibile incontrare i volontari Aisla e sostenere i progetti dell’associazione. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

