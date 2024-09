Giornata nazionale Sla, Rizzitano (Aisla): “Tutti in piazza a comporre il puzzle della nostra rete”

(Adnkronos) – “Creare una rete vuol dire esserci per tutti, ciascuno nel proprio posto. Il layout di Aisla è proprio il puzzle, perché ciascuno di noi può e deve fare il suo pezzetto per costruire un puzzle di attenzione, di protezione, di ascolto del bisogno di tutte queste persone attorno alla nostra comunità”. CosìPaola Rizzitano, consigliere nazionale Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisal), all’illuminarsi di verde di Palazzo Chigi, a Roma, in occasione della 17.sima edizione della Giornata Nazionale Sclerosi laterale amiotrofica che si celebra il 14 e 15 settembre. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)