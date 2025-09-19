32.7 C
Giornata nazionale Sla: Sabatelli (Nemo), ‘Centro è eccellente modello di cura’

(Adnkronos) – “Le malattie neuromuscolari sono malattie complesse. Pensare di affrontarle con i vecchi sistemi sanitari è un grave errore. Alla luce dell’esperienza di dieci anni di Nemo, posso affermare tranquillamente che questo centro è il modello della complessità affrontata con altrettanta complessità”. Il centro Nemo “unisce professionalità diverse contemporaneamente per affrontare le problematiche di persone che non parlano, non si muovono, non mangeranno, non deglutiscono e non respirano autonomamente e lo si può fare solo con questo modello”. Sono le parole di Mario Sabatelli, del Centro Nemo di Roma, in occasione della XVIII Giornata nazionale Sla, sclerosi laterale amiotrofica organizzata dall’associazione Aisla. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

