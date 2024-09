Giornata Nazionale Sla: una luce verde accende la speranza

(Adnkronos) – Illuminazioni notturne in circa 300 monumenti, banchetti solidali nelle piazze, musica e incontri. Così è stata celebrata la 17.sima Giornata nazionale della Sla, sclerosi laterale amiotrofica, organizzata e promossa dall’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) con l’alto patronato del presidente della Repubblica, il patrocinio del ministero del Lavoro e delle politiche sociali e i comuni italiani (Anci). A partire da Palazzo Chigi, palazzi e monumenti si sono colorati di verde per testimoniare il sostegno, anche da parte delle Istituzioni ai pazienti e alle famiglie. Nelle piazze, più di 300, i banchetti hanno attivato una raccolta fondi per sensibilizzare e sostenere la ricerca su questa malattia rara, dimostrazione che solo facendo squadra si vince la battaglia. —salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)